السعودية تقف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول المساس بالعقيدة الإسلامية وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية سدايا تستطلع الآراء حول لوائح حماية البيانات الشخصية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات أتربة مثارة على جازان ومكة المكرمة حتى الـ 10 مساءً رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 6 مناطق أمريكا: انضمام أوكرانيا للناتو أثناء النزاع يعني حربًا مع موسكو السودان يرفض نشر قوات أجنبية على أراضيها
أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).
– أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية).
– اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.
– المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.
– ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.
– اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.
– المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.
– اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
– يجب أن لا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
– لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
– الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.
– إذا لم يكن المتقدم قد أجرى اختبار STEP فيمكن تعبئة الطلب ثم تحديث الدرجة لاحقاً في طلب التوظيف قبل انتهاء صلاحية الوظيفة.
– سيرة ذاتية محدثة.
– بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.
– جواز سفر سارٍ المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.
– الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.
– نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
– راتب شهري تنافسي.
– بدل نقل.
– بدل سكن 3 رواتب أساسية سنوياً.
– تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقاً لسياسة الشركة).
– بدل إنتاجية وسفر (وفقاً لسياسة الشركة).
– قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة).
– عروض وتخفيضات للموظفين.
يبدأ التقديم على الوظائف بتاريخ 1444/12/23هـ (الموافق 2023/7/11م) من خلال الروابط التالية:
– التقديم للرجال: اضغط هنا
– التقديم للنساء: اضغط هنا