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يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:

الشروط والمهارات المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).
– أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية).
– اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.

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المسؤوليات والمهام:

– المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.
– ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.
– اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.
– المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.

مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب:

– اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
– يجب أن لا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
– لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
– الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.
– إذا لم يكن المتقدم قد أجرى اختبار STEP فيمكن تعبئة الطلب ثم تحديث الدرجة لاحقاً في طلب التوظيف قبل انتهاء صلاحية الوظيفة.

الوثائق المطلوبة:

– سيرة ذاتية محدثة.
– بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.
– جواز سفر سارٍ المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.
– الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.
– نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.

المزايا:

– راتب شهري تنافسي.
– بدل نقل.
– بدل سكن 3 رواتب أساسية سنوياً.
– تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقاً لسياسة الشركة).
– بدل إنتاجية وسفر (وفقاً لسياسة الشركة).
– قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة).
– عروض وتخفيضات للموظفين.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم على الوظائف بتاريخ 1444/12/23هـ (الموافق 2023/7/11م) من خلال الروابط التالية:

– التقديم للرجال: اضغط هنا
– التقديم للنساء: اضغط هنا

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