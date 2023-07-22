Icon

الأرصاد تحذر من موجة حرٍّ شديدة تضرب الرياض والشرقية Icon الجمهور يترقب الإعلان الرسمي عن صفقة أليكس تيليس Icon السعودية تدين خطاب الكراهية والتطرف بجميع أنواعه وأشكاله Icon هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 236 ريالاً Icon أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها اليوم السبت Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع القدية Icon وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من تبوك، ونيوم، وينبع.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: رياح وأتربة على المدينة المنورة وأمطار على عسير وجازان

الأرصاد: رياح وأتربة على المدينة المنورة وأمطار على عسير وجازان

رئيس وزراء اليابان يصل إلى جدة في زيارة رسمية للسعودية

رئيس وزراء اليابان يصل إلى جدة في زيارة رسمية للسعودية

– وكيل أول خدمات المطار (تبوك).

– مشرف مناوب خدمات المطار (تبوك).

– وكيل خدمات المطار (تبوك).

– موظف مناوب خدمات المطار (تبوك).

– وكيل أول خدمات المطار (نيوم).

– مدير خدمات المطار (نيوم).

– موظف مناوب خدمات المطار (نيوم).

– وكيل خدمات المطار (نيوم).

– مشرف مناوب خدمات المطار (نيوم).

– وكيل خدمات المطار (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارثة في إسبانيا بسبب الحر
العالم

كارثة في إسبانيا بسبب الحر

العالم
سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة على 8 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة على 8...

السعودية اليوم
استدعاء 3067 مركبة كيا خشية نشوب حريق
السعودية اليوم

استدعاء 3067 مركبة كيا خشية نشوب حريق

السعودية اليوم
المركزي السعودي يمنح شركة جديدة تصريحًا بممارسة نشاط الدفع الآجل
السعودية اليوم

المركزي السعودي يمنح شركة جديدة تصريحًا بممارسة...

السعودية اليوم
تعذيب أطفال بطريقة وحشيّة في حضانة بلبنان
العالم

تعذيب أطفال بطريقة وحشيّة في حضانة بلبنان

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

السوق
الهلال يسعى لضم رافينيا
الرياضة

الهلال يسعى لضم رافينيا

الرياضة