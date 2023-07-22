وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من تبوك، ونيوم، وينبع.
وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– وكيل أول خدمات المطار (تبوك).
– مشرف مناوب خدمات المطار (تبوك).
– وكيل خدمات المطار (تبوك).
– موظف مناوب خدمات المطار (تبوك).
– وكيل أول خدمات المطار (نيوم).
– مدير خدمات المطار (نيوم).
– موظف مناوب خدمات المطار (نيوم).
– وكيل خدمات المطار (نيوم).
– مشرف مناوب خدمات المطار (نيوم).
– وكيل خدمات المطار (ينبع).
وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)