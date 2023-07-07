وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المجلس الصحي

وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي حوكمة أمن سيبراني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، تقنية المعلومات، علوم الحاسب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي عقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، القانون)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي استجابة للحوادث السيبرانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، تقنية المعلومات، علوم الحاسب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)