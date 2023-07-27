وظائف شاغرة لدى النهدي الطبية

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية
– مدير عمليات التوزيع.
– أخصائي أول متجر العلامة الخاصة.
– مدير التدقيق الداخلي.
– أخصائي أول المحتوى الإلكتروني.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)