وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة الملكية في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة.

– أخصائي أول المنشآت المتوسطة والصغيرة.

– مشرف خدمات صناعية.

– مفتش الاتفاقيات.

– مهندس أخصائي إدارة عقود.

– أخصائي تخطيط ارشادي.

– أخصائي أول إدارة الأداء.

– مشرف جودة هواء وأرصاد جوية.

– أخصائي تفتيش وكالات أول.

– مسؤول الميناء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)