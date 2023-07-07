وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات الهيئة الملكية بمحافظة ينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي صحة الأسرة والمجتمع.

– أخصائي أسنان أطفال.

– أخصائي أعصاب.

– طبيب مقيم/ طوارىء.

– استشاري جلدية.

– استشاري أنف وأذن وحنجرة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 27 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)