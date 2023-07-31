هزيمة الاتحاد المنستيري تمنح النصر هديتين وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة المحتوى وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال تعليقات عيسى الحربين تثير حفيظة جماهير الزمالك يوليو وأغسطس أحر شهور السنة في السعودية تجدد الاشتباكات في عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى والمصابين لـ 51 أشهر متسلق مبانٍ في العالم يسقط من الطابق الـ68 بند الـ 100 مليون يورو يثير قلق باريس سان جيرمان في صفقة ديمبلي توضيح من حساب المواطن بشأن دعم أغسطس ياباني أنفق مليوني ين ليصبح كلبًا
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات، وشركة الطريس السعودية للمقاولات، وشركة مشاتل العاصمة الحديثة، وشركة أساس العالمية المحدودة” في كل من الجبيل، ورأس الخير.
وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب (للجنسين/ الجبيل).
– مشغل معدات (رأس الخير).
– مشغل معدات ثقيلة (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– موظف مشتريات (الجبيل).
– كهربائي الفولطية المتوسطة (الجبيل).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)