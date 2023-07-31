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وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات، وشركة الطريس السعودية للمقاولات، وشركة مشاتل العاصمة الحديثة، وشركة أساس العالمية المحدودة” في كل من الجبيل، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محاسب (للجنسين/ الجبيل).

– مشغل معدات (رأس الخير).

– مشغل معدات ثقيلة (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– موظف مشتريات (الجبيل).

– كهربائي الفولطية المتوسطة (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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