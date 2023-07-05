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التقديم متاح للسعوديين فقط

وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي في الخبر

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي في الخبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن بنك الخليج الدولي (GIB)، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع البنك الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- مساعد مدير الموازنة والتخطيط.
(Budgeting and Planning Assistant Manager)

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2- مسؤول حسابات مستحقة الدفع.
(Accounts Payable Officer)

3- ممثل خدمة العملاء (وظائف متعددة).
(Customer Service Representative)

4- مدير التحقيق في الاحتيال.
(Fraud Investigation Manager)

5- مدير المشروع (وظائف متعددة).
(Project manager)

6- مساعد مدير-إدارة الميزانية العمومية.
(Assistant Manager – Balance Sheet Management)

7- مهندس دعم مكتب الخدمة.
(Service Desk Support Engineer)

8- مدير مساعد الفواتير والتسويات.
(Bills & Settlements Assistant Manager)

9- أخصائي مخاطر الاحتيال السيبراني.
(Cyber Fraud Risk Specialist)

10- أخصائي أول نظم التمويل التجاري.

(Trade Finance Systems Lead)

11- مهندس أول عمليات مركز البيانات.
(Data Center Operations Senior Engineer)

12- مسؤول مراقبة مخاطر الأعمال.
(Business risk control officer)

13- مدير التغيير الأول.
(Senior Change Manager)

14- مدير التحليلات وإدارة بيانات تقنية المعلومات.
(IT Data Management and Analytics Manager)

15- مدير العلاقات.
(Relationship Manager)

16- مساعد مدير مخاطر الاحتيال.
(Fraud risk Assistant manager)

17- مسؤول ائتمان أول.
(Senior Credit Officer)

18- مستشار قانوني.
(Legal Counsel)

19- المستشار القانوني للمشتريات.
(Procurement Legal Counsel)

20- محلل دعم مركز القيادة.
(Command Center Support Analyst)

21- مسؤول أول مخاطر التجزئة.
(Senior Retail Risk Officer)

22- أخصائي المشتريات.
(Procurement Specialist)

23- أخصائي التوظيف.
(Recruitment Specialist)

24- مدير وحدة مراقبة مخاطر الأعمال.
(Business risk control unit Manager)

طريقة التقديم:

– للتقديم على الوظائف والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع البنك الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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