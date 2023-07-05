وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي في الخبر

أعلن بنك الخليج الدولي (GIB)، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع البنك الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة: 1- مساعد مدير الموازنة والتخطيط.

(Budgeting and Planning Assistant Manager) قد يهمّك أيضاً استقرار النفط وسط ترقب لتأثير تخفيضات الإنتاج الجديدة رصد القمر العملاق الأول لعام 2023 بسماء طريف 2- مسؤول حسابات مستحقة الدفع.

(Accounts Payable Officer) 3- ممثل خدمة العملاء (وظائف متعددة).

(Customer Service Representative) 4- مدير التحقيق في الاحتيال.

(Fraud Investigation Manager) 5- مدير المشروع (وظائف متعددة).

(Project manager) 6- مساعد مدير-إدارة الميزانية العمومية.

(Assistant Manager – Balance Sheet Management) 7- مهندس دعم مكتب الخدمة.

(Service Desk Support Engineer) 8- مدير مساعد الفواتير والتسويات.

(Bills & Settlements Assistant Manager) 9- أخصائي مخاطر الاحتيال السيبراني.

(Cyber Fraud Risk Specialist) 10- أخصائي أول نظم التمويل التجاري. (Trade Finance Systems Lead) 11- مهندس أول عمليات مركز البيانات.

(Data Center Operations Senior Engineer) 12- مسؤول مراقبة مخاطر الأعمال.

(Business risk control officer) 13- مدير التغيير الأول.

(Senior Change Manager) 14- مدير التحليلات وإدارة بيانات تقنية المعلومات.

(IT Data Management and Analytics Manager) 15- مدير العلاقات.

(Relationship Manager) 16- مساعد مدير مخاطر الاحتيال.

(Fraud risk Assistant manager) 17- مسؤول ائتمان أول.

(Senior Credit Officer) 18- مستشار قانوني.

(Legal Counsel) 19- المستشار القانوني للمشتريات.

(Procurement Legal Counsel) 20- محلل دعم مركز القيادة.

(Command Center Support Analyst) 21- مسؤول أول مخاطر التجزئة.

(Senior Retail Risk Officer) 22- أخصائي المشتريات.

(Procurement Specialist) 23- أخصائي التوظيف.

(Recruitment Specialist) 24- مدير وحدة مراقبة مخاطر الأعمال.

(Business risk control unit Manager) طريقة التقديم: – للتقديم على الوظائف والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع البنك الرسمي: رابط التقديم: ( اضغط هنا )