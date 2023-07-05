وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي في الخبر

الوظائف الشاغرة:
1- مساعد مدير الموازنة والتخطيط.
(Budgeting and Planning Assistant Manager)
2- مسؤول حسابات مستحقة الدفع.
(Accounts Payable Officer)
3- ممثل خدمة العملاء (وظائف متعددة).
(Customer Service Representative)
4- مدير التحقيق في الاحتيال.
(Fraud Investigation Manager)
5- مدير المشروع (وظائف متعددة).
(Project manager)
6- مساعد مدير-إدارة الميزانية العمومية.
(Assistant Manager – Balance Sheet Management)
7- مهندس دعم مكتب الخدمة.
(Service Desk Support Engineer)
8- مدير مساعد الفواتير والتسويات.
(Bills & Settlements Assistant Manager)
9- أخصائي مخاطر الاحتيال السيبراني.
(Cyber Fraud Risk Specialist)
(Trade Finance Systems Lead)
11- مهندس أول عمليات مركز البيانات.
(Data Center Operations Senior Engineer)
12- مسؤول مراقبة مخاطر الأعمال.
(Business risk control officer)
13- مدير التغيير الأول.
(Senior Change Manager)
14- مدير التحليلات وإدارة بيانات تقنية المعلومات.
(IT Data Management and Analytics Manager)
15- مدير العلاقات.
(Relationship Manager)
16- مساعد مدير مخاطر الاحتيال.
(Fraud risk Assistant manager)
17- مسؤول ائتمان أول.
(Senior Credit Officer)
18- مستشار قانوني.
(Legal Counsel)
19- المستشار القانوني للمشتريات.
(Procurement Legal Counsel)
20- محلل دعم مركز القيادة.
(Command Center Support Analyst)
21- مسؤول أول مخاطر التجزئة.
(Senior Retail Risk Officer)
22- أخصائي المشتريات.
(Procurement Specialist)
23- أخصائي التوظيف.
(Recruitment Specialist)
24- مدير وحدة مراقبة مخاطر الأعمال.
(Business risk control unit Manager)
طريقة التقديم:
– للتقديم على الوظائف والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع البنك الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )