وظائف شاغرة لدى تبوك الدوائية

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أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، ومدن أخرى.
وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول التعبئة والتغليف (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا التعبئة والتغليف، أو ما يعادلها.
– مشرف مستودع (عدة مدن): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمات اللوجستية، إدارة سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)