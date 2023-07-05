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وظائف شاغرة لدى تكافل الراجحي

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى تكافل الراجحي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تكافل الراجحي (Alrajhi Takafu)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، بمقر الشركة وفروعها، مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين، وفقًا للتفاصيل التالية:

التخصصات المطلوبة:

– المالية.
– المحاسبة.
– الهندسة.
– إدارة عامة.
– الاقتصاد.
– إدارة الأعمال.
– التمريض.
– الصيدلة.
– المختبرات.
– العلوم.
– الأحياء.
– إدارة التأمين.
– الإحصاء.
– الرياضيات.
– علوم اكتوارية.
– إدارة المخاطر.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– التخصصات الطبية.

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الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي المطالبات الصحية.
(Specialist – Claims Health)

 

 

2- مدير العمليات.
(Manager – Operations)

3- أخصائي أول الجودة والرقابة.
(Senior Specialist – FWA Quality & Control)

4- أخصائي أول استمرارية الأعمال.
(Senior Specialist – Business Continuity)

5- تنفيذي أول لإعادة التأمين.
(Senior Reinsurance Executive)

6- أخصائي إصدار الوثائق.
(Specialist – Policy Issuance)

7- أخصائي أول أمن المعلومات.
(Senior Specialist – Information Security)

8- مساعد مدير الاكتتاب الصحي.
(Asst. Manager – Health Underwriting Doctor)

9- أخصائي أول التأمين البحري.
(Senior Specialist – Marine Underwriting)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف تكافل الراجحي، عبر موقع الشركة الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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