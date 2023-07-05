وظائف شاغرة لدى تكافل الراجحي

أعلنت شركة تكافل الراجحي (Alrajhi Takafu)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، بمقر الشركة وفروعها، مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين، وفقًا للتفاصيل التالية: