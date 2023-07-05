وظائف شاغرة لدى تكافل الراجحي

التخصصات المطلوبة:
– المالية.
– المحاسبة.
– الهندسة.
– إدارة عامة.
– الاقتصاد.
– إدارة الأعمال.
– التمريض.
– الصيدلة.
– المختبرات.
– العلوم.
– الأحياء.
– إدارة التأمين.
– الإحصاء.
– الرياضيات.
– علوم اكتوارية.
– إدارة المخاطر.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– التخصصات الطبية.
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي المطالبات الصحية.
(Specialist – Claims Health)
2- مدير العمليات.
(Manager – Operations)
3- أخصائي أول الجودة والرقابة.
(Senior Specialist – FWA Quality & Control)
4- أخصائي أول استمرارية الأعمال.
(Senior Specialist – Business Continuity)
5- تنفيذي أول لإعادة التأمين.
(Senior Reinsurance Executive)
6- أخصائي إصدار الوثائق.
(Specialist – Policy Issuance)
7- أخصائي أول أمن المعلومات.
(Senior Specialist – Information Security)
8- مساعد مدير الاكتتاب الصحي.
(Asst. Manager – Health Underwriting Doctor)
9- أخصائي أول التأمين البحري.
(Senior Specialist – Marine Underwriting)
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف تكافل الراجحي، عبر موقع الشركة الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )