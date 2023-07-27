وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المقاولات التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مساعد إداري تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محلل محفظة المبادرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)