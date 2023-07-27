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وظائف شاغرة لدى خدمة ضيوف الرحمن

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى خدمة ضيوف الرحمن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير أول الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل أول قبل الوصول: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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