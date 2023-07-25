وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أمين المخزن (عدد وظيفتين).
– مهندس ميكانيكي.
– مسؤول السلامة.
– مساعد متجر.
– مدير التطوير.
– مشرف الأحداث والإنتاج.
– مهندس مدني.
– مشرف اللوجستيات.
– مدير مشروع.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)