Icon

تجربة مشوقة للأهالي والزوار بحديقة الألعاب المائية بجدة Icon تشافي عن آرسنال: لعبوا ضدنا كأنهم في دوري أبطال أوروبا! Icon نصائح للسفر لمسافات طويلة في الصيف Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى النهدي الطبية Icon تخصيص 5 مواقع لخام الرمل كمجمعات تعدينية بالزلفى Icon السعودية ستصبح مركزًا رئيسيًّا عالميًّا لألعاب الفيديو Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon فعاليات عائلية صيفية بمكتبة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من جدة، والرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
البحر الأسود يتحول لمنطقة عسكرية بعد انهيار اتفاق الحبوب

البحر الأسود يتحول لمنطقة عسكرية بعد انهيار اتفاق الحبوب

الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم

الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم

– محلل أول الشبكات والأمن.

– مساعد مدير الهندسة المعمارية.

– مدير التسويق الرقمي والمشاريع الخاصة.

– أخصائي أول الإنتاج التسويقي.

– مدير البناء/ البنية التحتية.

– أخصائي أول مراقبة التكاليف والميزانية.

– مدير إدارة المشاريع.

– مدير أول التطوير.

– أخصائي أول إدارة المحتوى والوثائق.

– مسؤول المبيعات.

– أخصائي أول إدارة العقود.

– مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم