وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من جدة، والرياض، ومكة المكرمة.
وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول الشبكات والأمن.
– مساعد مدير الهندسة المعمارية.
– مدير التسويق الرقمي والمشاريع الخاصة.
– أخصائي أول الإنتاج التسويقي.
– مدير البناء/ البنية التحتية.
– أخصائي أول مراقبة التكاليف والميزانية.
– مدير إدارة المشاريع.
– مدير أول التطوير.
– أخصائي أول إدارة المحتوى والوثائق.
– مسؤول المبيعات.
– أخصائي أول إدارة العقود.
– مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)