Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات Icon وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن Icon 21 مليون ريال قيمة عقد استثماري في القصيم Icon مفاجأة حول هوية المشاركين بأعمال الشغب في فرنسا Icon وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة Icon 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الحائلي ناعيًا طلال بن منصور: سيبقى محفورًا في ذاكرة الاتحاديين

الحائلي ناعيًا طلال بن منصور: سيبقى محفورًا في ذاكرة الاتحاديين

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات والأقراص الممنوعة بالرياض

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات والأقراص الممنوعة بالرياض

– محلل رئيسي التخطيط المالي والميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– خبير التخطيط المالي والموازنة: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية.

– محلل رئيسي الشراكات والتحالفات الإستراتيجية (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى
السعودية اليوم

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام...

السعودية اليوم
تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة فعظموا حرمات الله وشعائره
أخبار رئيسية

سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة...

أخبار رئيسية
فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على الهواء مباشرة
السعودية اليوم

فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على...

السعودية اليوم
القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير
أخبار أمنية

القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة...

أخبار أمنية
تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين
السعودية اليوم

تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة...

السعودية اليوم
ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح
آخر الاخبار

ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح

آخر الاخبار
رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال
آخر الاخبار

رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال

آخر الاخبار