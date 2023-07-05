وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل رئيسي التخطيط المالي والميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
– خبير التخطيط المالي والموازنة: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية.
– محلل رئيسي الشراكات والتحالفات الإستراتيجية (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)