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وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير قسم التأمين.

– أخصائي المشتريات.

– مهندس اهتزاز.

– مهندس أول تخطيط.

– محلل معايير الجودة.

– مدير الاختبارات والتكليف.

– فني صيانة الرافعة الشوكية.

– مدير قسم البحث والتطوير/ مصنع الكابلات.

– مهندس أول عمليات سحابة تقنية المعلومات.

– أخصائي تقدير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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