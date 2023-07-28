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وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– خبير ملكية/ المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم مراقبة وضمان الجودة/ المحولات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مصمم أول: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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