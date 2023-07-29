وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

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أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) في كل من (الرياض، حائل، الدمام، جدة) على النحو التالي:
– مدير إنتاج
– فني ضمان الجودة
– منسق مشروع أول
– مساعد قانوني
– موظف موارد بشرية
– مشرف محاسبة أول
– أخصائي شؤون الموظفين
– مسؤول نظام أول
– فني أجهزة
– مدير حساب تكنولوجيا المعلومات
– مبرمج
– الدبلوم
– البكالوريوس
– رواتب تنافسية.
– مكافأة أداء تقديرية.
– بدل سكن.
– تغطية طبية.
– إجازات سنوية.
– مزايا أخرى.
التقديم على الوظائف متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا