وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) في كل من (الرياض، حائل، الدمام، جدة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مدير إنتاج

– فني ضمان الجودة

– منسق مشروع أول

– مساعد قانوني

– موظف موارد بشرية

– مشرف محاسبة أول

– أخصائي شؤون الموظفين

– مسؤول نظام أول

– فني أجهزة

– مدير حساب تكنولوجيا المعلومات

– مبرمج

المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– مكافأة أداء تقديرية.

– بدل سكن.

– تغطية طبية.

– إجازات سنوية.

– مزايا أخرى.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا