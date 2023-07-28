وظائف شاغرة لدى شركة Baker Hughes

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الظهران، والدمام.
وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس صيانة (الظهران).
– أخصائي مراقبة الجودة (الظهران).
– مشرف ميداني/ معدات آبار (الدمام).
– ميكانيكي مبرمج (الدمام).
– منسق تقديم الخدمة (الظهران).
– أخصائي ميداني/ حفر الآبار (الظهران).
– أخصائي موارد (الظهران).
– أخصائي ميداني/ إتمام حفر الآبار (الدمام).
– مشغل عمليات حفر الآبار (الدمام).
وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)