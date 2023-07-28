وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف Halliburton

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل الحسابات.

– سائق توصيل.

– أخصائي خدمة.

– مهندس استشاري.

– مدير إدارة النقل.

– سائق شاحنة ثقيلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)