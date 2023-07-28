وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton

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أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.
وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل الحسابات.
– سائق توصيل.
– أخصائي خدمة.
– مهندس استشاري.
– مدير إدارة النقل.
– سائق شاحنة ثقيلة.
وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)