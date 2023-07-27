وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة

وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول أنظمة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، هندسة النظم، الهندسة الكهربائية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مصادر/ المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)