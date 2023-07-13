سبب تأثير المباني في رفع درجة حرارة الهواء المحيط بها وظائف شاغرة لدى طيران أديل توقعات برفع الناتو القيود عن مبيعات الأسلحة التركية أغنى متسول في العالم يملك مليون دولار ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم وحائل الصين ترفع توقعات أوبك بشأن الطلب على النفط النوم بعد تناول المنسف بمطعم أردني الأسهم السعودية تغلق منخفضة 4 نقاط رئيسية على طاولة قمة دول جوار السودان 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير العلامة التجارية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، إدارة الطيران).
– مدير الشراكة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي محاسبة الخزينة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)