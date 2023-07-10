وظائف شاغرة لدى طيران الرياض

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أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير هندسة وإستراتيجية الأمن السيبراني.
– مدير التدريب والتطوير.
– مدير إستراتيجية الولاء.
– مدير أول تخطيط أعمال الولاء.
– مدير أول مركز مراقبة الصيانة.
وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)