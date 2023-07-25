وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في كل من رأس الخير، والجبيل.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مراجعة التكاليف (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.
– أخصائي متابعة ومراقبة النفايات الخطرة (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية).
– أمين مستودع (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة سلسلة الامداد).
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)