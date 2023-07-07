وظائف شاغرة لدى فروع BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، وتبوك، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المشتريات (الرياض).

– رئيس فريق تصميم هياكل الطائرات (الطائف).

– منسق دعم العمليات والخدمات (الطائف).

– مشرف إنتاج/ التايفون (الطائف).

– مدير أنشطة تخطيط أسطول المحركات (الرياض).

– مساعد دعم العمليات الطيران (تبوك).

– مشغل عمليات السرب/ التورنادو (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)