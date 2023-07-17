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وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب في 4 مدن

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مصمم داخلي (الخبر).

– محاسب (الخبر).

– محلل المخزون (الرياض).

– مصمم داخلي (جدة).

– مساعد مبيعات (جدة).

– منسق التسليم (جدة).

– منسق التسليم (الرياض).

– منسق التسليم (المدينة المنورة).

– مساعد مبيعات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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