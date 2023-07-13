Icon

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon أول تعليق من سافيتش بعد انضمامه لـ الهلال Icon صندوق الاستثمارات السعودي في طريقه لامتلاك نادٍ أوروبي كبير Icon النيابة: تغلظ العقوبة حال تناول المخدرات أثناء تأدية العمل Icon مزرعة أسماك بنجران تنتج 40 طنًّا في العام Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سدايا Icon مليونا دولار تمنح الهلال التفوق على الأندية السعودية بمكافآت الفيفا Icon وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon فتح باب القبول للدراسات العليا في جامعة أم القرى Icon أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وخميس مشيط، والهفوف.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

برشلونة يضم فيتور روكي حتى 2031

برشلونة يضم فيتور روكي حتى 2031

– أخصائي اتصالات داخلية (الخبر).

– محاسب أول/ الجرد (الخبر).

– مساعد مبيعات (الهفوف).

– منسق التوزيع والتسليم (خميس مشيط).

– ممثل خدمة العملاء (الهفوف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة