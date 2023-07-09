13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد تتويج يزيد الراجحي بلقب باها للمرة الرابعة في تاريخه شركة ضمانات تستكمل مسيرة الصندوق العقاري لتملك المواطنين المسكن الملائم بونوتشي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية البنك المركزي يصرح لـ الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني طقس شديد الحرارة ونشاط للرياح في بعض المناطق غدًا ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي سيتطور
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب أمن وسلامة وصحة مهنية.
– مهندس أمن وسلامة وصحة مهنية.
– مهندس مدني.
– متلقي/ مأمور بلاغات.
– مراقب فني.
– مسؤول مستندات.
– مساح.
– مدخل بيانات.
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)