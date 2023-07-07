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لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير قسم إجراءات العمل: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدقق لغوي: شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية، أو ما يعادلها.

– مدير قسم الأداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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