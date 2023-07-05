وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي

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أعلن مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عبر الموقع الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع المصرف الرسمي؛ وموضح أدناه:
1- أخصائي أول الامتثال للخدمات المصرفية.
(Senior Specialist Retail Banking Compliance)
الهدف الوظيفي:
– إدارة علاقات المبيعات لإنشاء برنامج امتثال فعال وتنفيذه ، والعمل كواجهة أولية لدعم الامتثال.
– مسؤول عن الرصد والإبلاغ عن نتائج جهود الامتثال والأخلاقيات التي تبذلها RBG في تقديم التوجيه.
– إدارة علاقات البيع بالتجزئة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين.
2- مسؤول الامتثال المصرفي.
(Officer Retail Banking Compliance)
الهدف الوظيفي:
– التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات التنظيمية عبر مصرف الراجحي.
– بناء علاقة عالية الجودة بين مصرف الراجحي والبنك المركزي السعودي.
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مصرف الراجحي؛ عبر موقعه الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )