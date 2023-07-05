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التقديم متاح للسعوديين فقط

وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عبر الموقع الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع المصرف الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسمى الوظيفي:

1- أخصائي أول الامتثال للخدمات المصرفية.
(Senior Specialist Retail Banking Compliance)

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الهدف الوظيفي:

– إدارة علاقات المبيعات لإنشاء برنامج امتثال فعال وتنفيذه ، والعمل كواجهة أولية لدعم الامتثال.
– مسؤول عن الرصد والإبلاغ عن نتائج جهود الامتثال والأخلاقيات التي تبذلها RBG في تقديم التوجيه.
– إدارة علاقات البيع بالتجزئة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين.

2- مسؤول الامتثال المصرفي.
(Officer Retail Banking Compliance)

الهدف الوظيفي:

– التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات التنظيمية عبر مصرف الراجحي.
– بناء علاقة عالية الجودة بين مصرف الراجحي والبنك المركزي السعودي.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مصرف الراجحي؛ عبر موقعه الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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