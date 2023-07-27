وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي

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أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مصرف الراجحي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير مركز تميز الموارد البشرية.
– مشرف مركز تميز الموارد البشرية.
وأوضحت إدارة مصرف الراجحي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)