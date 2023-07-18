وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام

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أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش الحراسة ومكافحة الآفات.
– مشرف مناوب الصيانة.
– مخطط الصيانة.
وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 سبتمبر 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)