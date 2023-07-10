وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.
وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار تدريب وتطوير جمركي.
– مساعد مدير مكتب.
– موظف موارد بشرية.
وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2023م.
وأفادت إدارة المعهد أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)