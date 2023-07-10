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وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار تدريب وتطوير جمركي.

– مساعد مدير مكتب.

– موظف موارد بشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2023م.

وأفادت إدارة المعهد أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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