وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف (إدارية، مالية، تقنية، هندسية) في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي تدقيق المحتوى المحلي
– مدير تطوير الأعمال
– مدير خدمات المواهب
– مدير الشراكات الوطنية
– عالم البيانات
– أخصائي تقييم الأعمال
– أخصائي التحول الرقمي والابتكار
– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– الاقتصاد
– المالية
– نظم المعلومات الإدارية
– علوم الكومبيوتر
– تكنولوجيا المعلومات
– نظم المعلومات
– الهندسة
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا