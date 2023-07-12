Icon

سافيتش يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال Icon عائدات أوبك من تصدير النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها Icon ضبط 3 مروجين وإحباط تهريب القات في رنية والعارضة Icon جامعة الأميرة نورة تُنظم معسكر التقنيات الناشئة Icon تشيلسي يسعى لرحيل أوباميانج إلى دوري روشن Icon 63 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية في نيويورك Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية Icon أرقام عبدالعزيز البيشي قبل الانتقال لضمك Icon انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في الأول من أغسطس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف (إدارية، مالية، تقنية، هندسية) في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي تدقيق المحتوى المحلي
– مدير تطوير الأعمال
– مدير خدمات المواهب
– مدير الشراكات الوطنية
– عالم البيانات
– أخصائي تقييم الأعمال
– أخصائي التحول الرقمي والابتكار

قد يهمّك أيضاً
أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية

أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن وظائف شاغرة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن وظائف شاغرة

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– الاقتصاد
– المالية
– نظم المعلومات الإدارية
– علوم الكومبيوتر
– تكنولوجيا المعلومات
– نظم المعلومات
– الهندسة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات !
الرياضة

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة...

الرياضة
إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية
العالم

إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى...

العالم
سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة
أخبار رئيسية

سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة...

أخبار رئيسية
تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في مايو
السعودية اليوم

تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في...

السعودية اليوم
شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية
الرياضة

شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية

الرياضة
روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط
العالم

روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط

العالم
4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور
العالم

4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور

العالم
كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ
الرياضة

كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ

الرياضة