وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف (إدارية، مالية، تقنية، هندسية) في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي تدقيق المحتوى المحلي

– مدير تطوير الأعمال

– مدير خدمات المواهب

– مدير الشراكات الوطنية

– عالم البيانات

– أخصائي تقييم الأعمال

– أخصائي التحول الرقمي والابتكار

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– الاقتصاد

– المالية

– نظم المعلومات الإدارية

– علوم الكومبيوتر

– تكنولوجيا المعلومات

– نظم المعلومات

– الهندسة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا