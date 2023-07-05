وظائف شاغرة لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تقويم التعليم

وبيّنت هيئة تقويم التعليم أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف سياسات الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي.

– أخصائي تقييم الثغرات: شهادة الماجستير في تخصص الحاسب الآلي.

– مدير إدارة الصيانة والتشغيل: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)