وظائف شاغرة لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي مقرات اختبارات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة عامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة مقرات الاختبارات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)