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وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والظهران، والدمام، وتبوك.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تقني/ الصيانة (الطائف).

– محاسب رواتب (الرياض).

– مسؤول جدولة الصيانة (الظهران).

– مدرب كهربائي (الدمام).

– فني معالجة المعادن (الظهران).

– منسق عمليات الأمن (الرياض).

– مدير سلامة المنتج (تبوك).

التقديم على الوظائف

وأوضحت BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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