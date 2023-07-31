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وظائف شاغرة للجنسين بمركز التعليم الإلكتروني

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين بمركز التعليم الإلكتروني
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير قسم الأبحاث والتميز المعرفي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم الحوكمة التقنية والرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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