وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول تشجيع الاستثمار والتعاون الإقليمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية، التنمية الدولية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– منسق إداري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– خبير اقتصادي إقليمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، التنمية الدولية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مدير قسم التقييم المستقل: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)