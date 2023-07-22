وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة دار المعدات الطبية والعلمية، وشركة مشاتل العاصمة الحديثة” في كل من ينبع، والجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير النظافة (ينبع).

– منسقة سكن (ينبع).

– مهندس ري (الجبيل).

– مفتش ضبط الجودة (الجبيل).

– كهربائي سيارات (الجبيل).

– ميكانيكي (الجبيل).

– مشغل اوتوكاد (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)