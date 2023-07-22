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وظائف شاغرة للجنسين في مشروع القدية

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
وظائف شاغرة للجنسين في مشروع القدية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف القدية للاستثمار

وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مدير/ تسويق الأداء.

– مدير تطوير أعمال رياضة السيارات والشراكة.

– مساعد أول/ التخطيط المالي والتجاري/ رياضة السيارات.

– مساعد أول/ إدارة خدمات تقنية المعلومات.

– مساعد/ خدمات الموارد البشرية.

– مساعد أول/ استراتيجية رياضة السيارات.

– مساعد مدير/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– مساعد أول/ الموازنة العامة.

– مدير أول/ البنية التحتية لتقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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