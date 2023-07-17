وظائف صحية بجامعة الحدود الشمالية

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية، وترغب بشغلها بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية، وذلك بالدخول على الرابط: –اضغط هنا-، ويستمر التقديم 7 أيام.
وحددت جامعة الحدود الشمالية عدداً من الشروط للتقدم؛ هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة، وأن يكون حاصلًا على شهادة التصنيف المهني، بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.
وتشمل الوظائف الصحية الشاغرة طبيباً مقيماً، وطبيباً استشارياً، وطبيباً نائباً، وأخصائي تمريض ممارساً.