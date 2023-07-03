وظائف فنية شاغرة في شركة نوماك

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الكهرباء، الميكانيكية، الإلكترونيات، الطاقة)؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل معدات (عدد 5 وظائف).

– مشغل غرفة التحكم (عدد 4 وظائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أغسطس 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)