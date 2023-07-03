وظائف فنية شاغرة في شركة نوماك

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الكهرباء، الميكانيكية، الإلكترونيات، الطاقة)؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة رابغ.
وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشغل معدات (عدد 5 وظائف).
– مشغل غرفة التحكم (عدد 4 وظائف).
وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أغسطس 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)