وظائف في مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في جدة

أعلنت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة – بفرع المستشفى بمدينة جدة – مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– موظف خدمة العملاء

متطلبات الوظيفة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لديه مؤهل تعليمي يتناسب مع مهام العمل.

– إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل.

مكان العمل:

– جدة.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

( [email protected] )

* ضرورة كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في العنوان.