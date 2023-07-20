وظائف في مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في جدة

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أعلنت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة – بفرع المستشفى بمدينة جدة – مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
– موظف خدمة العملاء
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لديه مؤهل تعليمي يتناسب مع مهام العمل.
– إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل.
– جدة.
– ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:
* ضرورة كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في العنوان.