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لحملة الدبلوم فأعلى

وظائف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
وظائف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وقانونية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُستشار فني (وظيفتان):
– تحسين وتطوير مستوى الاستشارات المهنية المقدمة للإدارة القانونية.
– دراسة المخالفات والوثائق والمستندات والمراسلات ذات العلاقة وإعداد تقرير بشأنها.

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2- مستشار قانوني عام (وظيفتان):
– مراجعة الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.
– إعداد ومراجعة مشروعات قرارات مجلس إدارة الهيئة والقرارات التنفيذية الأخرى.

3- مسؤول الاختبارات:
– الإعلان عن أنواع الاختبارات المھنیة التي تعقدھا الھیئة، ومواعيد فتح التسجيل ونهاية التسجیل.
– متابعة الاستفسارات الواردة من قبل العملاء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/08هـ الموافق 2023/07/26.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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