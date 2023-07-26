وظائف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وقانونية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مُستشار فني (وظيفتان):

– تحسين وتطوير مستوى الاستشارات المهنية المقدمة للإدارة القانونية.

– دراسة المخالفات والوثائق والمستندات والمراسلات ذات العلاقة وإعداد تقرير بشأنها.

2- مستشار قانوني عام (وظيفتان):

– مراجعة الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.

– إعداد ومراجعة مشروعات قرارات مجلس إدارة الهيئة والقرارات التنفيذية الأخرى.

3- مسؤول الاختبارات:

– الإعلان عن أنواع الاختبارات المھنیة التي تعقدھا الھیئة، ومواعيد فتح التسجيل ونهاية التسجیل.

– متابعة الاستفسارات الواردة من قبل العملاء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/08هـ الموافق 2023/07/26.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا