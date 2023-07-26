102 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة بعدد من التخصصات 18 مخالفًا استغلوا الرواسب بقبضة الأمن 100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية اليوم.. إدراج أسهم الخدمات الطبية المتخصصة في نمو الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي المالديف وليبيريا القبض على يمني وإحباط تهريب القات في جدة وجازان 6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس وظائف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وقانونية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مُستشار فني (وظيفتان):
– تحسين وتطوير مستوى الاستشارات المهنية المقدمة للإدارة القانونية.
– دراسة المخالفات والوثائق والمستندات والمراسلات ذات العلاقة وإعداد تقرير بشأنها.
2- مستشار قانوني عام (وظيفتان):
– مراجعة الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.
– إعداد ومراجعة مشروعات قرارات مجلس إدارة الهيئة والقرارات التنفيذية الأخرى.
3- مسؤول الاختبارات:
– الإعلان عن أنواع الاختبارات المھنیة التي تعقدھا الھیئة، ومواعيد فتح التسجيل ونهاية التسجیل.
– متابعة الاستفسارات الواردة من قبل العملاء.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/08هـ الموافق 2023/07/26.
– التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا