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وظائف لدى شركة الراجحي للخدمات الإدارية

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
وظائف لدى شركة الراجحي للخدمات الإدارية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تنفيذ (شركة الراجحي للخدمات الإدارية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (إدارية، تقنية، مبيعات) بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير مشروع تقنية المعلومات (الرياض).
2- موظف التسويق عبر الهاتف (الرياض).
3- مسؤول تمويل شخصي (الرياض، جدة، الدمام).
4- ممثل مبيعات السيارات (الرياض، جدة، الدمام).
6- تنفيذي مبيعات أول (الرياض، جدة، الدمام)..
7- سكرتير تنفيذي.

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أرقام تُزين مسيرة رامي ربيعة مع الأهلي

أرقام تُزين مسيرة رامي ربيعة مع الأهلي

مكان العمل:

– الرياض.
– الدمام.
– جدة.

المؤهلات:

– الدبلوم.
– البكالوريوس.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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