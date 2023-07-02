نفوق أسماك نهر العز يوثق أزمة المياه بالعراق أمطار غزيرة على جازان حتى المساء “عناية السعودية” تحقق 5 ملايين ريال أرباحاً الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة وظائف لدى شركة الراجحي للخدمات الإدارية فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة 577 ألف أضحية استقبلتها المسالخ خلال أيام عيد الأضحى سلامة للتأمين تربح 13.1 مليون ريال انتعاش أسواق المدينة المنورة تزامنًا مع قدوم الحجاج انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال
أعلنت شركة تنفيذ (شركة الراجحي للخدمات الإدارية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (إدارية، تقنية، مبيعات) بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير مشروع تقنية المعلومات (الرياض).
2- موظف التسويق عبر الهاتف (الرياض).
3- مسؤول تمويل شخصي (الرياض، جدة، الدمام).
4- ممثل مبيعات السيارات (الرياض، جدة، الدمام).
6- تنفيذي مبيعات أول (الرياض، جدة، الدمام)..
7- سكرتير تنفيذي.
– الرياض.
– الدمام.
– جدة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا