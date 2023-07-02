وظائف لدى شركة الراجحي للخدمات الإدارية

أعلنت شركة تنفيذ (شركة الراجحي للخدمات الإدارية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (إدارية، تقنية، مبيعات) بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير مشروع تقنية المعلومات (الرياض).

2- موظف التسويق عبر الهاتف (الرياض).

3- مسؤول تمويل شخصي (الرياض، جدة، الدمام).

4- ممثل مبيعات السيارات (الرياض، جدة، الدمام).

6- تنفيذي مبيعات أول (الرياض، جدة، الدمام)..

7- سكرتير تنفيذي.

مكان العمل:

– الرياض.

– الدمام.

– جدة.

المؤهلات:

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا