تفاصيل عرض الأهلي لـ دييغو سيميوني سفير السعودية في إسبانيا للمواطنين: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة واحذروا الغرباء خلال أسبوع.. ضبط 9305 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود باب رزق جميل تعلن عن وظائف في 7 مدن الشباب يُكثف مفاوضاته مع غالتييه الرائد يضم أمير سعيود رسميًا وظائف لدى شركة خدمات الملاحة الجوية النصر يُنافس نابولي على ضم كو إيتاكورا واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل عمليات البحث ترقب الإعلان الرسمي عن انتقال رياض محرز للأهلي
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في محافظة جدة وفق المسميات الوظيفية التالية:
– شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.