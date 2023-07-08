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وظائف لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
وظائف لدى شركة خدمات الملاحة الجوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في محافظة جدة وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مستشار مجلس الإدارة (Board Administration Advisor):
    – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون.
    – خبرة لا تقل عن 9 سنوات في سكرتارية مجلس إدارة الشركة أو مجال ذي صلة.
  2. مراقب صيانة النظام (System Maintenance Controller):
    – دبلوم فني أو درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو نظم المعلومات أو الإلكترونيات أو الاتصالات أو هندسة النظم أو ما يعادلها.
    – خبرة 3 إلى 6 سنوات في التحكم في الصيانة.
  3. أخصائي أداء الصيانة (Maintenance Performance Specialist):
    – درجة البكالوريوس في الإلكترونيات أو الاتصالات أو هندسة النظم أو ما يعادلها.
    – لا يشترط الخبرة السابقة أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات في هندسة الصيانة.
  4. مراقب الصيانة (Maintenance Controller):
    – دبلوم فني أو درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو نظم المعلومات أو الإلكترونيات أو الاتصالات أو هندسة النظم.
    – خبرة 3 إلى 6 سنوات في التحكم في الصيانة.

نبذة عن الشركة:

– شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

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طريقة التقديم:

  1. مستشار مجلس الإدارة (اضغط هنا)
  2. مراقب صيانة النظام (اضغط هنا)
  3. أخصائي أداء الصيانة (اضغط هنا)
  4. مراقب الصيانة (اضغط هنا)

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