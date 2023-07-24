وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مدير تطوير الأعمال.
2- أخصائي أول مراقبة المشتريات الاستراتيجية.
3- أخصائي تطوير أعمال.
4- أخصائي أول في أداء الشركات.
5- أخصائي أول توعية.
6- أخصائي أول شؤون الإعلام.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات المالية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.