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وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ مساءً
وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير تطوير الأعمال.
2- أخصائي أول مراقبة المشتريات الاستراتيجية.
3- أخصائي تطوير أعمال.
4- أخصائي أول في أداء الشركات.
5- أخصائي أول توعية.
6- أخصائي أول شؤون الإعلام.

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التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات المالية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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