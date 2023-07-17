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وظائف لدى هيئة تنمية الصادرات بعدة تخصصات

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
وظائف لدى هيئة تنمية الصادرات بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن طرح وظائف شاغرة بمجالات (إدارية وتقنية وهندسية) في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مدير تحليل الأعمال
– أخصائي أول تحليل الأعمال
– أخصائي أول الأمن السيبراني
– أخصائي أول تطوير النقل والسياحة
– مدير تطوير صادرات الخدمات
– أخصائي أول علاقات النقل والسياحة
– المشرف العام على قطاع إعادة التصدير

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التخصصات:

– إدارة الأعمال
– الهندسة الصناعية
– تحليل الأعمال
– نظم معلومات إدارية
– التجارة الدولية
– إدارة سلسة التوريد
– نظم معلومات حاسب
– علوم الحاسب
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات
– العلاقات العامة
– التسويق

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
– خبرة في مجال العمل.

– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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