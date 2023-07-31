وظائف للثانوية فأعلى فى شركة السلام لصناعة الطيران

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، في مختلف التخصصات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المؤهلات:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

مجالات العمل:

– وظائف إدارية

– وظائف مالية

– وظائف قانونية

– وظائف تقنية

– وظائف مساندة

– وظائف هندسية وفنية

– وظائف أخرى متعددة

التخصصات المستهدفة:

– المالية

– محاسبة

– القانون

– الاقتصاد

– الهندسة (عدة تخصصات)

– التسويق

– الرياضيات

– الإحصاء

– المبيعات

– إدارة عامة

– إدارة أعمال

– موارد بشرية

– علاقات عامة

– اللوجستيات

– سلسلة الإمداد

– علوم الحاسب

– تقنية معلومات

– هندسة برمجيات

– هندسة اتصالات

– هندسة إلكترونيات

– نظم معلومات إدارية

– نظم معلومات الحاسب

* بالإضافة للعديد من التخصصات ذات الصلة.

مزايا العمل في شركة السلام:

– تغطية تأمين طبي للموظفين والمعالين من الفئة أ (يشمل الوالدين).

– خطة ادخار الموظفين.

– برنامج تملّك المنزل (للسعوديين فقط ووفقًا لسياسة الشركة).

– بدل سكن.

– بدل مواصلات.

– قروض طارئة.

– إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يومًا تقويميًا.

– بالإضافة إلى 11 يومًا للعطلات الرسمية (أو وفقًا لعقد العمل).

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات والتقديم على وظائف شركة السلام لصناعة الطيران عبر موقعها الرسمي:

بوابة التوظيف: (اضغط هنا)