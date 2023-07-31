وظائف للثانوية فأعلى فى شركة السلام لصناعة الطيران

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أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، في مختلف التخصصات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– وظائف إدارية
– وظائف مالية
– وظائف قانونية
– وظائف تقنية
– وظائف مساندة
– وظائف هندسية وفنية
– وظائف أخرى متعددة
– المالية
– محاسبة
– القانون
– الاقتصاد
– الهندسة (عدة تخصصات)
– التسويق
– الرياضيات
– الإحصاء
– المبيعات
– إدارة عامة
– إدارة أعمال
– موارد بشرية
– علاقات عامة
– اللوجستيات
– سلسلة الإمداد
– علوم الحاسب
– تقنية معلومات
– هندسة برمجيات
– هندسة اتصالات
– هندسة إلكترونيات
– نظم معلومات إدارية
– نظم معلومات الحاسب
* بالإضافة للعديد من التخصصات ذات الصلة.
مزايا العمل في شركة السلام:
– تغطية تأمين طبي للموظفين والمعالين من الفئة أ (يشمل الوالدين).
– خطة ادخار الموظفين.
– برنامج تملّك المنزل (للسعوديين فقط ووفقًا لسياسة الشركة).
– بدل سكن.
– بدل مواصلات.
– قروض طارئة.
– إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يومًا تقويميًا.
– بالإضافة إلى 11 يومًا للعطلات الرسمية (أو وفقًا لعقد العمل).
– للاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات والتقديم على وظائف شركة السلام لصناعة الطيران عبر موقعها الرسمي:
بوابة التوظيف: (اضغط هنا)